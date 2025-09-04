Ödemiş'te Husumetli Kişilere Silahlı Saldırı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde L.B. (20), husumetli olduğu 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre L.B., husumetli olduğu O.G. (23) ve O.B. (23) ile T.A. (24) ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine L.B. tabanca ile 3 kişiye ateş açtı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan O.G., O.B. ve T.A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, L.B.'yi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.