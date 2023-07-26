Ödemiş'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 2 şüpheli tutuklandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve saha çalışmalarının ardından gözaltına alınan hırsızlık zanlısı S.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan C.K. de sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, polis ekiplerinin son 10 günde yaptığı çalışmalarda farklı suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladığı bildirildi.