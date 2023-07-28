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Ödemiş'te Hırsızlık Suçundan Aranan 5 Kişi Yakalandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların cezaları arasında 13 yıl 9 ay, 6 yıl, 3 yıl, 1 yıl 6 ay ve 1 yıl 7 ay hapis cezaları bulunuyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde haklarında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

İlçe genelinde hırsızlıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen ihbarları değerlendirmeyi sürdürüyor. Ekipler, hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.G, 6 yıl ceza alan Y.G, 3 yıl hapis cezasına çarptırılan H.A, 1 yıl 6 ay hapis cezası alan S.B, 1 yıl 7 ay hapse mahkum edilen A.A'yı yakaladı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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