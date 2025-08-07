Ödemiş'te Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Gölcük Mahallesi yolunda gerçekleşti. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
N.H. yönetimindeki 35 BZB 768 plakalı hafif ticari araç, Gölcük Mahallesi yolunda karşı yönden gelen Mehmet A. idaresindeki 35 CKF 506 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Mehmet A, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
