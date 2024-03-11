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Ödemiş'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alim B. (19) yönetimindeki 48 AGU 851 plakalı hafif ticari araç, Yanıkkırı mevkisinde devrildi.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Caner D, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nefise Ö. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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