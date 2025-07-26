Ödemiş'te Gruplar Arasında Kavga: 4 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçak ve sopaların kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Akıncılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bıçaklı ve sopaların kullanıldığı yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel