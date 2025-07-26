Ödemiş'te Gruplar Arasında Kavga: 4 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Akıncılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçaklı ve sopaların kullanıldığı yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.