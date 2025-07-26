Ödemiş'te Gruplar Arasında Kavga: 4 Yaralı

Ödemiş'te Gruplar Arasında Kavga: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçak ve sopaların kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Akıncılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçaklı ve sopaların kullanıldığı yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Türk vatandaşı Libya'da! Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı

Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il

Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekoru kırılan il
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.