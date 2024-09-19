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Ödemiş'te Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Ödemiş'te Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, vatan ve bayrak için gazilerin ve şehitlerin fedakarlıklarını vurguladı. Programa Kaymakam Murat Mete, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Hüseyin Değirmenci ve Belediye Başkanı Mustafa Turan da katıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir." dedi.

Programa Kaymakam Murat Mete, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Hüseyin Değirmenci, Belediye Başkanı Mustafa Turan da katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş Güncel Tören izmir

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