İzmir'de fuhşa aracılık eden şüphelilere operasyon; 8 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhşa aracılık eden 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen cinsel içerikli ürünlerin yanı sıra yaklaşık 110 bin TL ve 4 bin dolar nakit para bulundu.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde fuhşa aracılık edenlere yönelik operasyonda 2'si kadın, 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik 4 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın, toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Buse BAĞCI / ÖDEMİŞ (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
