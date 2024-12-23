Ödemiş'te Evde Yangın Çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alaşarlı Mahallesi'nde Murat Ç'ye ait, iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.