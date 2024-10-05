Üye Girişi
Haberler

Ödemiş'te Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Ödemiş'te Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, elektrikli bisiklet ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve incelemeler devam ediyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Ocaklı Mahallesi Birgi Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ödemiş- Birgi Mahallesi istikametinde seyir halinde olan L.Ö. yönetimindeki 35 CFN 588 plakalı motosiklet, M.D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yolun karşısına dönmeye çalışan elektrikli bisikletin motosiklet ile çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik İnceleme 3-sayfa Sağlık Güncel Ödemiş İzmir Kaza

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

Netanyahu, sonunda itiraf etti! İran, İsrail'i tam kalbinden vurmuş

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var

 Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

Baltalı pozlara ünlü oyuncudan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Ekim Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Serebral palsi nedir? Serebral palsi neden olur, tedavisi var mı? MasterChef eleme adayları kim? 5 Ekim Cumartesi bugün kim potaya gitti? Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı? Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)? Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne?
title