Ödemiş'te el sanatları sergisi düzenlendi - Haberler

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin ipek böcekçiliği, sepetçilik, dokuma ve çömlekçilik gibi alanlarda aldıkları eğitimin ardından yaptığı eserler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide görücüye çıktı.

Ödemiş Hükümet Meydanı'ndaki serginin açılışında konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, ilçenin her yerinde kurslar açmaya gayret ettiklerini belirterek, meslek edindirmenin yanında sportif ve kültürel amaçlı kursların da sürdüğünü dile getirdi.

İpek Dokumacılığı eğitmenlerinden Semra Akgün, unutulmaya yüz tutan bu sanat dalını ilçede yaşatmak istediklerini, kadınların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sergi kapsamında halk oyunları ve zeybek gösterisi ile konser de düzenlendi.