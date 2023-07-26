Ödemiş'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda M.K. ve M.Ş. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çekler, tapular, senet fotokopileri, ihbarname ve satış sözleşmeleri ele geçirildi.