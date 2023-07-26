Ödemiş'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda M.K. ve M.Ş. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çekler, tapular, senet fotokopileri, ihbarname ve satış sözleşmeleri ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.K. ve M.Ş. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 çek, 4 tapu, 1 senet fotokopisi, 1 ihbarname ile çok sayıda satış sözleşmesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.