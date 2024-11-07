Ödemiş'te Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Adem B. yönetimindeki 35 N 3572 plakalı otomobil, Ödemiş-Ovakent kara yolunda şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü bölgedeki Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adem B. idaresindeki 35 N 3572 plakalı otomobil, Ödemiş-Ovakent kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.