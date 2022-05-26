Ödemiş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Ödemiş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ovakent Mahallesi yönüne giden İrfan Barış idaresindeki 35 HP 969 plakalı otomobil, Menderes Köprüsü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel