Ödemiş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
 - Güncelleme:
Ödemiş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ovakent Mahallesi yönüne giden İrfan Barış idaresindeki 35 HP 969 plakalı otomobil, Menderes Köprüsü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

İrfan Barış, Otomobil, Ovakent, HP, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title