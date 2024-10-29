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Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yapılan törenle coşkuyla kutlandı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli gösteriler yer aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Saraçoğlu Stadı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Fatih Aksoy, törendeki konuşmasında günün önemini anlattı.

Konuşmanın ardından halk oyunları ve dans gösterisi sunuldu, kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece elde edenlere ödül verildi.

Geçit töreniyle son bulan programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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