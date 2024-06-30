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Ödemiş'te çorbacıda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çorbacıda çıkan silahlı kavgada Muhammet G. (24) tarafından tabancayla vurulan Serhat Çizme (30) hayatını kaybetti, yanındaki kardeşi Sercan Çizme (26) ve diğer müşterilerden H.B. yaralandı. Polis, olayın ardından Muhammet G.'yi gözaltına aldı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çorbacıda çıkan silahlı kavgada Muhammet G. (24) tarafından tabancayla vurulan Serhat Çizme (30) hayatını kaybetti, yanındaki kardeşi Sercan Çizme (26) ve diğer müşterilerden H.B. yaralandı. Polis, olayın ardından Muhammet G.'yi gözaltına aldı.

Umurbey Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir çorbacıda saat 03.00 sıralarında Muhammet G. (24) ile Serhat Çizme (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Muhammet G. tabancasıyla Serhat Çizme ve yanındaki kardeşi Sercan Çizme'ye (26) ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ile müşterilerden H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serhat Çizme, doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Diğer 2 yaralını ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından şüpheli Muhammet G.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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