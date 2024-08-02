Üye Girişi
Haberler

Ödemiş'te çıkan yangın zeytin bahçesine sıçradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, bitişiğindeki zeytin bahçesine de sıçradı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak zeytin ağaçları zarar gördü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

Günlüce Mahallesi Kocabaşı mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra bitişiğindeki zeytin bahçesine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Zeytin Ödemiş İzmir İzmir Yaşam Güncel Haberler

Lübnan'daki Hizbullah'tan gece yarısı İsrail'e yoğun füze saldırısı

Lübnan'daki Hizbullah'tan gece yarısı İsrail'e yoğun füze saldırısı

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

 İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

Bakmadan Geçme

Kayra Özdemir kimdir? Kayra Özdemir kaç yaşında, nereli, branşı ne? İbrahim Tataroğlu kimdir? İbrahim Tataroğlu kaç yaşında, nereli, branşı ne? Tuğba Danışmaz kimdir? Tuğba Danışmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne? Özkan Baltacı kimdir? Özkan Baltacı kaç yaşında, nereli, branşı ne? YKS üniversite tercih son gün ne zaman 2024? SAAT KAÇTA? YKS tercihleri saat kaçta bitiyor? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli, branşı ne? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli, branşı ne? Şimal Yılmaz kimdir? Şimal Yılmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne? 2-3 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 2-3 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Askerlik ne zaman açıklanacak, Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2-3 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 2-3 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 2-3 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 2-3 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi!
İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title