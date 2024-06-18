Ödemiş'te çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, bir sitede bulunan inşaat halindeki binalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, bazı binalarda hasar meydana geldi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp bir sitede bulunan inşaat halindeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü.
Merkez Zafer Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, bir sitenin inşaat halindeki binalarına sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binaların çatılarına ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışması yapılan bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi.