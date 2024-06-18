Üye Girişi
Haberler

Ödemiş'te çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, bir sitede bulunan inşaat halindeki binalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, bazı binalarda hasar meydana geldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp bir sitede bulunan inşaat halindeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Zafer Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, bir sitenin inşaat halindeki binalarına sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binaların çatılarına ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Ödemiş İzmir İzmir Yaşam Güncel Haberler

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

 Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title