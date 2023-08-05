Ödemiş'te çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir araçta çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından etkili bir şekilde söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda meydana geldi. Yoldaki bir araçta çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler harekete geçti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak ve iki helikopter alevlere havadan müdahale ederken, 11 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer de yangına karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sğürdüğü bildirildi. - İZMİR