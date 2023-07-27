Ödemiş'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 10 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.