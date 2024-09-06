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Ödemiş'te çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti. Kavgaya dönüşen olayda bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek karşı tarafı öldürdü. Olayın ardından yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Balabanlı Mahallesi Dolamanlık mevkisinde oturan Erdal K. (54), evinin önünden traktörle geçen İbrahim Cerit (37) ile "hızlı giderek toz kaldırdığı" gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olaya Erdal K'nın oğlu Özcan K (28) da dahil oldu. Özcan K, evden aldığı pompalı tüfekle Cerit'e ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Cerit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavgada yaralanan baba ve oğlu, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan baba ve oğlunun, taburcu işlemi sonrası gözaltına alınacağı belirtildi.

Cerit'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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