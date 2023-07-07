Ödemiş'te çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İnönü Mahallesi Şehit Salim İzleyen Caddesi'nde A.A. ile S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, A.A, S.B'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan S.B'nin tedavisi sürüyor. Polis, A.A'yı gözaltına aldı.