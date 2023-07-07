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Ödemiş'te çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Ödemiş'te çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İnönü Mahallesi Şehit Salim İzleyen Caddesi'nde A.A. ile S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, A.A, S.B'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan S.B'nin tedavisi sürüyor. Polis, A.A'yı gözaltına aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Şehit Salim İzleyen Caddesi'nde A.A. ile S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, A.A, S.B'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan S.B'nin tedavisi sürüyor.

Polis, A.A'yı gözaltına aldı.???????

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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