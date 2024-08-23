Ödemiş'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkmış olup, bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sonucunda bina hasar gördü.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İnönü Mahallesi Şehit Ömer Halis Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.