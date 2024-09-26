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Ödemiş'te Boşanma Kavgası: Eşini Bıçaklayan Koca ve İki Kurban Hayatını Kaybetti

Ödemiş'te Boşanma Kavgası: Eşini Bıçaklayan Koca ve İki Kurban Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Esin Karabıyık, hastanede 29 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olayda bıçaklanan Ebru Duvar ve bıçaklayan koca Özkan Karabıyık da hayatını kaybetti.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özkan Karabıyık (36) tarafından bıçaklanan Esin Karabıyık (32), kaldırıldığı hastanede 29 gün sonra yaşamını yitirdi. Ayrıca, aynı olayda bıçaklanan Ebru Duvar ile kendini de yaralayan Özkan Karabıyık da yaşamını yitirmişti.

?Olay, 29 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda meydana geldi. Özkan Karabıyık, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı. Çevredekilerin saldırmasıyla Özkan Karabıyık, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ameliyata alındı.

29 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden Karabıyık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karabıyık, burada yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsan Hakları 3-sayfa Kurban Ödemiş Sağlık Güncel Hukuk İzmir Suç

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