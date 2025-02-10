Ödemiş'te Bireysel Silahlanmaya Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında, yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurdukları belirlenen kişilerin adreslerine baskın düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, tüfek ve 1389 fişek ele geçirildi.