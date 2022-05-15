Ödemiş'te Bahar Şenliği düzenlendi - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ödemiş'teki Ovakent Mahallesinde Bahar Şenliği düzenlendi.

İlçe belediyesi ve Ovakent muhtarlığı işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konser verildi, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada, bahar şenliğinin ilçede geleneksel hale geldiğini, çevre halkının şenlik kapsamında bir araya gelerek bahar havasını yaşadığını söyledi.

Ovakent Mahallesi Muhtarı Hüseyin Buldan ise Bahar Şenliğinin amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönül birliğini oluşturmak ve ortak kültürü canlandırmak olduğunu dile getirdi.

Şenlik kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Selda Kesgi konseri verdi, öğrenciler zeybek gösterisi sundu, belediye bando takımı marşları seslendirdi.