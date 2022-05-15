Ödemiş'te Bahar Şenliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te Bahar Şenliği düzenlendi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
 - Güncelleme:
Ödemiş'te Bahar Şenliği düzenlendi

Ödemiş'teki Ovakent Mahallesinde Bahar Şenliği düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ödemiş'teki Ovakent Mahallesinde Bahar Şenliği düzenlendi.

İlçe belediyesi ve Ovakent muhtarlığı işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konser verildi, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada, bahar şenliğinin ilçede geleneksel hale geldiğini, çevre halkının şenlik kapsamında bir araya gelerek bahar havasını yaşadığını söyledi.

Ovakent Mahallesi Muhtarı Hüseyin Buldan ise Bahar Şenliğinin amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönül birliğini oluşturmak ve ortak kültürü canlandırmak olduğunu dile getirdi.

Şenlik kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Selda Kesgi konseri verdi, öğrenciler zeybek gösterisi sundu, belediye bando takımı marşları seslendirdi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık, Ovakent, Konser, Ödemiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title