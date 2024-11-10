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Ödemiş'te Atatürk'ün Anma Töreni Düzenlendi

Ödemiş'te Atatürk'ün Anma Töreni Düzenlendi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende ilçe protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve anma programında öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Hükümet Meydanı'ndaki törende ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Kültür Merkezinde, Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesince hazırlanan anma programında ise günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerce oratoryo gösterisi sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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