Ödemiş'te Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi - Haberler

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Ödemiş'te Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi

Ödemiş Belediyesi tarafından "Aşık Veysel Anma Gecesi" düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi tarafından "Aşık Veysel Anma Gecesi" düzenlendi.

Aşık Veysel'in vefatının 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi Halk Müziği Korosu, Aşık Veysel'e ait olan türkü ve şiirleri seslendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, burada yaptığı konuşmada "Ülkemizin tarihinde derin izler bırakmış Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anabilmek, onu kendi sesinden duyabilmek bizler için büyük bir zenginlik, tabii ki bu seslendirmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anadolu'nun güzel yüreği, büyük ozanımız Aşık Veysel'i Ödemiş Belediyesi Türk Halk Müziği Koromuzun harika konseriyle andık." dedi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Necip Fazıl Kısakürek, Ödemiş Belediyesi, Güncel, Haberler

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