Ödemiş'te Araç Çarpışması: 2 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşlı sürücü ve diğer bir sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sekiköy Mahallesi'nde, Nurdan D. (63) yönetimindeki 35 Z 7257 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa S. (38) idaresindeki 35 KA 5158 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel