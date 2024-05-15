Ödemiş'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ortaköy Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1,5 dekarlık alan ve traktör römorku zarar gördü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ortaköy Mahallesindeki ağaçlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri, yangını söndürdü.
Ortaköy Mahalle Muhtarı Abdullah Gümüş, yangının alandaki elektrik trafo direğinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirterek, "Yangında yaklaşık 1,5 dekarlık alan ve alandaki traktör römorku zarar gördü." dedi.