Haberler

Ödemiş'te 80 Yaşındaki Adam Kuyuya Düşerek Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 80 yaşındaki Halil Tüysüz, dengesini kaybederek 12 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla kuyudan çıkarılan Tüysüz, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen Halil Tüysüz (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Halil Tüysüz, dün öğle saatlerinde dengesini kaybedip, yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli önlemleri alarak halat ve merdivenle kuyuya indi. Kuyu içinde yapılan ilk belirlemelerde, Tüysüz'ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi kuyuda yaparak Tüysüz'ün kırık kemiklerine atel taktı. 30 dakikalık çalışmanın ardından Tüysüz, kuyudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tüysüz'ün durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.