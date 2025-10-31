Ödemiş'te 80 Yaşındaki Adam Kuyuya Düşerek Kurtarıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen Halil Tüysüz (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Halil Tüysüz, dün öğle saatlerinde dengesini kaybedip, yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli önlemleri alarak halat ve merdivenle kuyuya indi. Kuyu içinde yapılan ilk belirlemelerde, Tüysüz'ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi kuyuda yaparak Tüysüz'ün kırık kemiklerine atel taktı. 30 dakikalık çalışmanın ardından Tüysüz, kuyudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tüysüz'ün durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.