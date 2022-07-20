Ödemiş'te 710 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Ödemiş'te 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 710 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 710 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında Subatan Yaylası'nda arama yaptı.

Aramada 710 kök ekili Hint keneviri ele geçiren ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık Ödemiş Güncel Haberler

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