Ödemiş'te 710 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 710 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 710 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında Subatan Yaylası'nda arama yaptı.
Aramada 710 kök ekili Hint keneviri ele geçiren ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel