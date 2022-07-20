Ödemiş'te 710 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 710 kök Hint keneviri ele geçirildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 710 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında Subatan Yaylası'nda arama yaptı. Aramada 710 kök ekili Hint keneviri ele geçiren ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Hisarcık Ödemiş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ödemiş'te 710 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.