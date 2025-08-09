Ödemiş'te 700 Kişilik Aşure Hayrı Yapıldı

Ödemiş'te 700 Kişilik Aşure Hayrı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş ilçesinde esnaf ve hayırseverlerin katkısıyla 700 kişilik aşure dağıtıldı. Kahvehane işletmecisi Mehmet Çetin, geleneksel aşure hayırlarının her yıl devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki esnaf 700 kişilik aşure dağıttı.

Üç Eylül Mahallesi'nde esnaf ve bazı hayırseverlerin desteğiyle aşure hayrı gerçekleştirildi.

Etkinliği organize eden kahvehane işletmecisi Mehmet Çetin, 10. kez aşure hayrı yaptıklarını aktararak, "Ödemiş halkıyla paylaşmayı her zaman kendimize görev kabul ettik. Önümüzdeki yıllarda da geleneksel aşure hayırlarını devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor

Maç sonu çağrı yaptı: Rekabet Kurumu Süper Lig'e derhal el atsın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.