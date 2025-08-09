Ödemiş'te 700 Kişilik Aşure Hayrı Yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki esnaf 700 kişilik aşure dağıttı.

Üç Eylül Mahallesi'nde esnaf ve bazı hayırseverlerin desteğiyle aşure hayrı gerçekleştirildi.

Etkinliği organize eden kahvehane işletmecisi Mehmet Çetin, 10. kez aşure hayrı yaptıklarını aktararak, "Ödemiş halkıyla paylaşmayı her zaman kendimize görev kabul ettik. Önümüzdeki yıllarda da geleneksel aşure hayırlarını devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.