Ödemiş'te 700 Kişilik Aşure Hayrı Yapıldı
Ödemiş ilçesinde esnaf ve hayırseverlerin katkısıyla 700 kişilik aşure dağıtıldı. Kahvehane işletmecisi Mehmet Çetin, geleneksel aşure hayırlarının her yıl devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki esnaf 700 kişilik aşure dağıttı.
Üç Eylül Mahallesi'nde esnaf ve bazı hayırseverlerin desteğiyle aşure hayrı gerçekleştirildi.
Etkinliği organize eden kahvehane işletmecisi Mehmet Çetin, 10. kez aşure hayrı yaptıklarını aktararak, "Ödemiş halkıyla paylaşmayı her zaman kendimize görev kabul ettik. Önümüzdeki yıllarda da geleneksel aşure hayırlarını devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel