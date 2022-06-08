Ödemiş'te 688 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde 688 kök Hint keneviri ele geçirildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 688 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, İ.E'nin izinsiz Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisi üzerine Ovakent Mahallesi'ndeki tarlaya operasyon düzenledi. Aramalarda 688 kök Hint keneviri, çapa, ve farklı uzunluklardaki 5 parça sulama hortumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli gözaltına alındı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ödemiş'te 688 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.