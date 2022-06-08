Ödemiş'te 688 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te 688 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 688 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 688 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, İ.E'nin izinsiz Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisi üzerine Ovakent Mahallesi'ndeki tarlaya operasyon düzenledi.

Aramalarda 688 kök Hint keneviri, çapa, ve farklı uzunluklardaki 5 parça sulama hortumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title