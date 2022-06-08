Ödemiş'te 688 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Ödemiş'te 688 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 688 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 688 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, İ.E'nin izinsiz Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisi üzerine Ovakent Mahallesi'ndeki tarlaya operasyon düzenledi.
Aramalarda 688 kök Hint keneviri, çapa, ve farklı uzunluklardaki 5 parça sulama hortumu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel