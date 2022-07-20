Ödemiş'te 50 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi
AA - Turgay Konuralp - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tarlada 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tarlada 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede drone ile çalışma yapan ekipler, boyları 1,5 santimetre uzunluğunda 50 kök Hint keneviri tespit etti.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde sökerek imha etti.
Tarlada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen H.K. gözaltına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel