Ödemiş'te 50 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tarlada 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tarlada 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede drone ile çalışma yapan ekipler, boyları 1,5 santimetre uzunluğunda 50 kök Hint keneviri tespit etti. Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde sökerek imha etti. Tarlada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen H.K. gözaltına alındı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Hisarcık Ödemiş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ödemiş'te 50 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.