Ödemiş'te 5 hırsızlık olayıyla ilgili yakalananlardan biri tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 5 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 5 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekibi, ilçede meydana gelen 5 hırsızlık olayının şüphelileri olduğu gerekçesiyle M.O, U.G. ve U.O'nun adreslerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda motosiklet, 3 televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın ve muhtelif eşya ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, U.G. ve U.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.