Ödemiş'te 5 Firari Yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıları yakalamak için çalışma gerçekleştirdi. Hırsızlık suçlarından 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.G., 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B., 6 yıl hapis cezası bulunan Y.G. ile yaralama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.A. ve hakaret suçundan cezası bulunan H.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede adından sıkça söz ettiren Ödemiş polisi, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti. - İZMİR