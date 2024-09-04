Ödemiş'te 40. Milli Fuar Düzenlendi

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kapsamında 40. Milli Fuar düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı'nda açılan fuarda konuşan kaymakam Fatih Aksoy, ilçenin tarım, hayvancılık ve turizm alanında zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Ödemiş'in ilçe ekonomisine yaptığı katkının çok büyük olduğunu söyledi.

Aksoy, "Ödemiş önümüzdeki yıllarda çalışkan ve üretken insanlarının katkılarıyla daha iyi yerlere gelecektir. İnsanımız tüm faaliyetlerini doğa ile barışık yaptığı, suyun ve toprağın kullanımında gerekli hassasiyeti gösterdiği zaman Küçük Menderes ovası ve yaylalarımız bizlere uzun yıllar bereketini sunmaya devam edecektir." dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da Ödemiş'te toprağı tüm zorluklara rağmen fedakarca ilmek ilmek işlediklerini belirterek, "Üreticimize temel altyapı hizmetlerinden itibaren destek vermeyi, verimli topraklarımızı, su kaynaklarımızı korumayı ve ürettiklerimizin pazarlara ulaşımını kolaylaştırmayı bir görev biliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 124 firmanın katılıldığı Milli Fuarın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, açılan stantları gezdi. Açılışın ardından Kültürpark içinde Manuş Baba, konser verdi.