Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ödemiş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Özkan Develi, günün önemine ilişkin yaptığı konuşmasında Türk milletinin 103 yıl önce eşine tarihte az rastlanan bir zafer kazandığını belirtti.

Öğrenciler şiir dinletisi ve zeybek gösterisi gerçekleştirdi.

Törene Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Turan da katıldı.

Daha sonra Zungurlu Mezarlığı'ndaki şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
