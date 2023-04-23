Ödemiş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Güncel Haberler
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.
80. Yıl Efe İlkokulunda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.
Törene Kaymakam Fatih Aksoy ile Belediye Başkanı Mehmet Eriş de katıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel