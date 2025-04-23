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Ödemiş'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Ödemiş'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Ödemiş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, ardından Anafartalar İlkokulu'nda çeşitli gösteriler yapıldı.

Ödemiş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Meydanı'ndaki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Anafartalar İlkokulundaki kutlama programına geçildi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, 23 Nisan'ın sadece bir tarih olmadığını Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olduğuna işaret etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, vatandaşlar, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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