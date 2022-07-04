ÖDEMİŞ'TE 150 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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ÖDEMİŞ'TE 150 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir arazide ekili halde 150 kök hint keneviri ele geçirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir arazide ekili halde 150 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede C.S. isimli bir şüphelinin arazide hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takip sonucunda operasyon başlatıldı. C.S. gözaltına alınırken, söz konusu arazide ekili halde 150 kök hint keneviri ve 15 metre sulama hortumu ele geçirildi. C.S. adli işlem için emniyete götürülürken, hint kenevirleri imha edilmek üzere araziden söküldü. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretini önlemek adına yaptığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Ödemiş Güncel Haberler

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