Ödemiş'te 150 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte 150 kınalı keklik, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Kekliklerin popülasyonunun artması hedeflenirken, vatandaşlardan avlanmamaları konusunda duyarlılık bekleniyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 150 kınalı keklik doğaya salındı.

Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince Gölcük, Bozdağ, Ovacık, Çamyayla, Tekke, Ardıcak ve Horzum mahallelerinde düzenlediği etkinlikle 150 kınalı keklik, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Orman Muhafaza Memuru Ekrem Şentürk, "Keklikleri doğaya salarak popülasyonlarının artmalarını amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu keklikleri avlamamalarını rica ediyoruz. Bilindiği üzere keklikler kenelerin çoğalmasını engelliyor. O yüzden halkımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." dedi.