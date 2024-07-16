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Ödemiş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

Ödemiş Saraçoğlu Stadı önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Fatih Aksoy burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kalkışan hainlere karşı milletin cevap verdiği belirterek, "Milletin böyle zor zamanlarda vatanı, bayrağı için her zaman ölümü göze alabileceği ve hangi ırktan, hangi görüşten olursa olsun söz konusu vatansa gerisi teferruat olduğu gerçeğini, birlik ve beraberliğini muhafaza etmekteki başarısını ve kararlılığını hesap etmediler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilahiler söylendi, şehitler için dua edildi.

Programda 15 Temmuz slayt gösterisi ve resim sergisi de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Ödemiş İzmir Politika Güncel Haberler

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