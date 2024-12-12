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Ödemiş-Köşk Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Ödemiş-Köşk Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Aydın'ın Köşk ilçesini bağlayan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Ekipler, dev kayaların bulunduğu yolda temizlik çalışmalarına başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Aydın'ın Köşk ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi ile Aydın'ın Köşk ilçesi arasındaki Balıkdibi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Her iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yoluna düşen kaya parçaları yolu ulaşıma kapadı.

Hamamköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gelen, AA muhabirine, heyelan nedeniyle dev kayaların yola düştüğünü, ekiplerin kara yolunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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