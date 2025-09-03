Haberler

Ödemiş'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yılı Kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının yanı sıra zeybek gösterileri de yer aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönemi dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın da katıldığı programda zeybek gösterileri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
