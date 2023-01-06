Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 adrese düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 adrese düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz'da 2 adrese düzenlediği baskınlarda 3,5 kilo esrar, 2 hassas terazi, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira ele geçirdi. Adreslerdeki Y.Ç. ve M.K, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve M.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Metin Aydemir Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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