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Ödemiş Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Ödemiş Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Güncel Haberler

Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin el işi eserlerinden oluşan sergi, açıldı.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin el işi eserlerinden oluşan sergi, açıldı.

Ödemiş Öğretmenevi'ndeki serginin açılışına Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da katıldı.

Aksoy, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bakırlı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Fatih Aksoy Güncel Haberler

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