Ödemiş Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Defilesi Gerçekleşti

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu etkinlikleri kapsamında çeşitli kıyafetlerin sergilendiği defile gerçekleşti.

Özel bir salonda düzenlenen proje danışmanlığını Gökçe Kömürcü Satı'nın yaptığı etkinlikte konuşan Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, böylesine güzel bir programı düzenleyen ekibe teşekkür etti.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bakırlı da "Yadigar" adını verdikleri defileye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Birkaç yıldır defile yapma fikri aklımızda vardı. Çok kapsamlı ve uzun bir hazırlık süresi gerektiren bir etkinlik olduğu için hep ertelemek zorunda kalıyorduk. Bu eğitim öğretim yılı başında bize moda tasarım alanında eğitici olarak başvuran Gökçe Kömürcü Satı hocamızla defile konusunu konuştuk. Hocamızın daha önce defileyle ilgili tecrübesi de varmış. Kendisinden 'yapabiliriz' cevabını alınca çok sevindik. Ardından çalışmalara başladık."

Etkinliğe Beydağ Kaymakamı İrem Baha Yağan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ile vatandaşlar katıldı.