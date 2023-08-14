Ödemiş Belediyesi Kurtuluş Yıl Dönümünde Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapacak

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçenin kurtuluşunun 101. yılını konser düzenlemek yerine öğrencilere kırtasiye yardımı yaparak kutlayacaklarını açıkladı. Başkan Eriş, tüm odaları, hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu kampanyaya destek vermeye davet etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçenin kurtuluşunun 101. yılını anlamına uygun dolu dolu etkinliklerle kutlayacaklarını ancak bu yıl konser düzenlemek yerine konserlere ayrılacak kaynağı ilçedeki öğrencilere kırtasiye yardımı için değerlendireceklerini açıkladı. Başkan Eriş, "Ttüm odalarımızı, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hemşehri derneklerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve hayırsever halkımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Başkan Eriş, ilçenin kurtuluşunun 101. yılı kutlama etkinlikleri için hazırlıklar sürerken konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başkan Eriş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz. 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' diyen Başöğretmen'imiz Atatürk'ün izinden ilerliyoruz. Ödemişli öğrencilerimiz eşit ve kaliteli şartlarda eğitim alabilsinler diye çalışıyoruz. Türkan Saylan Destek Eğitim Merkezi'mizde ortaokul ve lise öğrencilerimize sınavlara hazırlık sürecinde destek veriyoruz. Deneme ve Bilim Merkezi'mizi daha da geliştirmek için hazırlıklarımız var. Okullarımıza verdiğimiz onarım ve hijyen desteğimizin yanında öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları için bugün yeni bir sayfa açıyoruz. 100 yıl önce kurşunla savaş meydanlarında kazanılan savaş, bugün bilim ve uygarlık savaşı olarak devam etmektedir. Kurşun atarak kazandığımız zaferi bugün akıl ve bilimin ışığında kurşun kalemle taçlandırıp aklın ve bilimin ışığıyla Cumhuriyetimizi yeni yüzyılına kavuşturacağız.

İlçemizin kurtuluşunun 101. yılını elbette anlamına uygun dolu dolu bir etkinlik programıyla kutlayacağız. İlkkurşun direnişiyle Kuvayımilliye şehri olan bu topraklarda Büyük Önder'imiz Atatürk'ün önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinin ruhuna uygun etkinliklerimizin yanında bu yıl konserler yerine bu tarz etkinliklere ayıracağımız kaynakları eğitime destek için değerlendireceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizde, bir konser akşamının maliyeti, sanatçılarımıza verilen ücret, ses ve ışık sistemleriyle 1 milyon lirayı buluyor. Kurtuluş etkinliklerimiz için elbette sanatçılarla görüşmelerimiz oldu ancak bilanço ortada. Sanata, sanatçılara ve sanatın iyileştirici gücüne her zaman ihtiyacımız var fakat bu yıl hepimizin yaşadığı zorlukları görüyoruz. Sadece bir akşamla sınırlı kalacak bu eğlence yerine, çocuklarımızın okullarında tüm konsantrasyonunu derslerine vermesi ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi adına ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunacağız. Eğlenceden fedakarlık olabilir ama eğitimden fedakarlık düşünülemez. Bu anlamda Ödemiş Belediyesi olarak öğrencilerimize kırtasiye yardımı için ilk adımı biz atacağız, tüm odalarımızı, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hemşehri derneklerimizi sivil toplum kuruluşlarımızı ve hayırsever halkımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz."